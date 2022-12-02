Kayseri Valisi Çiçek öğrencilerle bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Vali-Öğrenci Buluşması" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kayseri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek, Develi Seyrani Kampüsü Hidayet Tutum Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciliği ile meslek hayatından anılarını paylaştı ve öğrencilere hayatta başarılı olmanın yollarını anlattı.

Kadın kooperatiflerine verdiği öneme de değinen Çiçek, kentteki kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Çiçek, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Vali Çiçek'e teşekkür etti ve günün anısına plaket verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Sosyal Bilimler MYO Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Seyrani Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Suat Köylüoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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