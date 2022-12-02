Kayserispor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu

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KAYSERİ (AA) - Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapacak Yukatel Kayserispor'da kamp kadrosu belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'da hazırlıklarını gerçekleştirecek sarı-kırmızılı ekip, lige verilen arayı 13 Aralık Salı gününe kadar burada yapacağı kampla değerlendirecek.

Kayserispor'un kamp kadrosunda yer alacak futbolcular şöyle:

Abdulkadir Taşdan, Anthony Uzodimma, Arif Kocaman, Baran Ali Gezek, Bernard Mensah, Bilal Bayazit, Carlos Mane, Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Emrah Başsan, Ethem Balcı, Gökhan Sazdağı, Gustavo Campanharo, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mame Thiam, Mario Gavranovic, Mert Dinç, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Nurettin Korkmaz, Olivier Kemen, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Şamil Öztürk, Talha Sarıarslan, Yaw Ackah

Sarı-kırmızılı ekip, Antalya kampının ardından Kayseri'ye dönecek.

Bu arada Kayserispor'da Ali Karimi 10 Aralık, Majid Hosseini ise 14 Aralık'ta takıma dahil olacak.

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