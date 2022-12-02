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KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, partisinin Kayseri İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Uygulama Oteli'ndeki toplantıda konuşan Kaya, 6'lı Masa'da 6 farklı partinin bir asgari müşterek noktasında buluştuğunu söyledi.

Her partinin programı ve düşüncesinin farklı olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"CHP'nin tek başına iktidara geldiğinde uygulayacağı siyaset farklı, Saadet Partisi'nin tek başına iktidara geldiğinde uygulayacağı siyaset farklı ama bugün bizim birlikteliğimizin merkezinde, ülkemizin sorunlarının çözümü için güç birliği yapma hedefi var. Biz bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber ülkemizin getirildiği noktayı görüyoruz. Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle beraber şeffaflığın, dengenin, denetlemenin, parlamentonun güçlü olduğu bir döneme yeniden geçmesi gerektiği kanaatindeyiz. Biz burada uzlaştığımız noktaları öne çıkarıyoruz. Göreceksiniz 6'lı Masa'nın belirleyeceği aday Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye farklı bir döneme gözlerini açacak."

Kaya, partililerin soruları üzerine 6'lı Masa'nın bu saatten sonra dağılma ihtimali olmadığını vurguladı.

6'lı Masa'daki ortaklığın oy oranlarından bağımsız olduğuna değinen Kaya, "6'lı Masa'da partilerin birbirine karşılıklı bağımlığı var. Kimse kimsenin önünde kimse kimsenin gerisinde değil. Orada ortak bir zeminde ülke meselelerine çözüm çabası var. Her geçen gün, bu birlikteliğin sonuçlarının, meyvelerinin, açıklanan komisyon raporlarıyla, çalışmaların kamuya açıklanmasıyla net olarak fark ediliyor." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun da il teşkilatı olarak genel merkezin talimatları doğrultusunda, davalarının başarıya ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

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