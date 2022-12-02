Kayseri 2 öğretmen, kadın üreticiler için klip çekti

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayserili 2 öğretmen, kentte kurulan kooperatiflerde üretim yapan kadınlar için besteledikleri şarkıya klip çekti.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emine Baksi'nin, şehrin 16 ilçesi ve il merkezinde kurulan 17 kadın kooperatifinde üretime başlayan kadınlar için yazdığı sözler, Özel Talas Tekden İlkokulu Müzik Öğretmeni Hakan Koçer tarafından besteledi. Daha sonra Baksi'nin seslendirdiği parçaya klip çekildi.

Kadın üretimi ve dayanışmasının vurgulandığı çalışma için çekilen klipte, öğretmenler ve kooperatiflere üye kadınlar yer alıyor.

Kayseri denilince akla ilk gelen mekanlardan olan Erciyes Dağı ile başlayıp ilçelerdeki kadın kooperatiflerinden görüntülerle devam eden klip, Kapuzbaşı Şelaleleri ve tarihi Soğanlı Vadisi'ne ait görsellerle zenginleştirildi.

Kayseri Valiliğinin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan kadın kooperatiflerinde, istiridye mantarından çikolataya, halı dokumadan aksesuar çantalarına, Kayseri'nin tanınmış lezzeti mantıdan çeşitli gıda malzemelerine kadar birçok farklı türde ürünler yer alıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.