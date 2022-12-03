Vali Çiçek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çiçek mesajında, engellilerin Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması ve başarısı için spor, kültür, bilim, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dahil yaşamın her alanında bütün insanlığa örnek olacak başarılara imza attığını vurguladı.
Bu başarıların takdire şayan olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:
"Bu anlayışla daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek şehirler ve mekanlar inşa edip engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya büyük gayret gösteriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da hayatın her alanına dahil olmalarını desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, onların sorunlarını öncelikli olarak çözmek ve tüm hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında durmak, hepimizin önemli görevlerinden biridir."