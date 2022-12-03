Kayseri'de evinde ruhsatsız silah bulunduran şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde evinde ruhsatsız 4 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuyu Mahallesi'nde ikamet eden B.K'ye ait evde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 29 mermi ve 23 fişek ele geçirildi.

B.K. hakkında 6136 Sayılı Kanun ve 2521 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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