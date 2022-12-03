Kayseri'de halı ve sayaç hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de halı ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalıntı eşya satıldığı değerlendirilen bir iş yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin, iş yerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu anlaşılan 600 bin lira değerinde 3 İran halısı ve 71 elektrik sayacı tespit edildi, ayrıca AK-47 tüfeğe ait 10 mermi bulundu.



Çalıntı eşyaları iş yerine sattığı öne sürülen İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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