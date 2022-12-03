Melikgazi Belediyesinden TEKNOFEST'e 1,5 milyon liralık destek

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu yıl TEKNOFEST'e katılacak takımlara 1,5 milyon lira proje desteği vereceklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, proje üreten gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Geçen yıl TEKNOFEST'e katılacak projelere 1 milyon lira destek verdiklerini anımsatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çoğu üniversiteden olmak üzere liseden ve ortaokuldan gelen öğrencilerimizin tam 33 projesine destek vermiştik. Bu sene bir adım daha ileriye taşıyoruz. 2023 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak Cumhuriyetin 100. yılına denk gelecek TEKNOFEST'e 1,5 milyon lira Melikgazi Belediyesi olarak proje desteği vereceğiz. 2 Aralık'ta başvurularımız başladı. Katılımcılar internet üzerinden projelerinin videosunu ve başvurularını belediyemize gönderebilirler. Değerlendirmelerimiz belediyemiz TAİ (Turkish Aerospace Industries), TEİ (Tusas Engine Industries), TÜBİTAK gibi kurumlarla çok nitelikli bir şekilde olacak. Aynı zamanda da T3 vakfı yani TEKNOFEST'i düzenleyen kurumun buradaki ve İstanbul'daki temsilcisi de projeleri inceleyecek."



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