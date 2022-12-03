Kayseri'de 714 muhtara eğitim verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede 714 mahalle muhtarına eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman kadrosu tarafından verilen eğitimde "etkili ve sağlıklı iletişim yöntemleri, sorun çözme becerileri ve stres yönetimi" başlıkları işlendi.

Eğitimle mahalle muhtarlarının sahada karşılaştığı problemlere yönelik sağlıklı ve hızlı çözüm üretmelerine katkı sağlanması, kişisel gelişimlerine yön vermelerine destek olunması amaçlanıyor.



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