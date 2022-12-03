Büyükşehir Belediyesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki yol çalışması tamamlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehrin önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda başlattığı yol çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 47 iş makinesi ve 100'e yakın personelle gece gündüz yürütülen yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları, 1400 ton asfalt serim işlemi sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bulvarın, Melikgazi Belediyesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasındaki kesiminde yol genişletme ve şerit düzenleme işlemlerini hamdolsun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Sadece küçük çevre düzenlemesi detayları kaldı, ekiplerimiz son düzenlemeleri de yapıyor. Sadece Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'mızdaki bu çalışma alanında 35 kamyon, 3 ekskavatör, 4 yükleyici kepçe, 3 kazıcı-yükleyici kepçe, 1 greyder, 1 silindir olmak üzere 47 iş makinesi ve 100'e yakın personel görev yaptı. Ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Büyükkılıç, çalışmalar kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, söz konusu güzergah boyunca devam eden ve 4 metre genişliğe sahip olan refüjün 1 metre olarak yeniden düzenlendiğini, bu sayede elde edilen genişliğin yol şeridine ilave edildiğini sözlerine ekledi.

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