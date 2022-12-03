Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çiçek, burada hayırseverle beraber ismi gibi engelsiz ve mesafesiz bir eser yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise engelli annesi olduğunu belirterek, "Engelli kardeşlerimiz birer melek. Engelli bireylerin sorunlarını sadece ailelerin çözmeleri mümkün değil. Devletin bütün kurumlarının sahiplenmesi ve hayatın her alanını engellilerimize kolaylaştırmak sorumluluğudur. Bugün geldiğimiz noktada okullarımız çoğaldı." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 7 engelli gruba hizmet verildiğini anlattı.



Şu an merkezde 300 öğrenci bulunduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Atölye çalışmalarıyla öğrencilerimiz burada mutlu ve özgüven içerisinde yaşamlarını sürdürmekte. Özel eğitim öğretmenleri, fizik tedavi uzmanları, dil ve konuşma terapistleri, müzik ve spor eğitmenleri, psikologlar, servis anneleri, çocuk oyun görevlileri, destek personeli ve güvenlik görevlileri olmak üzere 53 kişilik bir hizmet ordusu bu yavrularımıza hizmet vermekte. 53 kardeşimizin alnından öpüyorum."

AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, konunun önemini anlattı.

Konuşmaların ardından özel öğrenciler çeşitli gösteriler sundu ve koro eşliğinde şarkı seslendirdi.

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