Kayseri'de tuvaletin deliğine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde yatılı okulun tuvaletine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, itfaiye ekipleri, ilçede bulunan bir yatılı okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin, tuvalet deliğine yavru kedinin sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Okula giden itfaiye görevlileri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yavru kedi sağlıklı bir şekilde annesinin yanına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.