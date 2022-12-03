Kayseri'de konser veren sanatçı Orhan Hakalmaz engelli bireylerle türkü söyledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla konser veren sanatçı Orhan Hakalmaz, engelli bireylerle türkü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatçı Hakalmaz sahne aldı.

Hakalmaz, sevilen eserlerini sahnede engelli bireylerle seslendirdi.

- "Bizim evde de bir melek yaşıyor"

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde de program düzenlendi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yaptığı konuşmada, bir engellinin, bir meleğin annesi olduğunu söyledi.

Onların birer melek olduğunu belirten Nergis, "Bizim evde de bir melek yaşıyor. Bu çocukların bir imtihanı yok. Onlar bütün imtihanlarından geçmiş olarak dünyaya geldiler. İmtihan anne babaların ama sadece onların değil aslında. Bütün toplumun bu evlatlarımızı sahiplenmesi gerekiyor. Hem bu çocukların hem ailenin hayatını kolaylaştırmak adına her aşamada gayretle çalışmak gerekiyor. Tüm kurumlarımızın gayret göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlikte zihinsel engelli çocuklar, veliler ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği üyelerinden oluşan koro konser verdi.

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