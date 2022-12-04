Kayseri Şekerspor Kulübü güreşte 7 yılda önemli başarılara imza attı

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KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri Şekerspor Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Akay, katıldıkları güreş müsabakalarında Türkiye'yi ve kenti başarılı şekilde temsil eden sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı görevini de yürüten Akay, AA muhabirine, 1986'da kurulan kulübün birçok başarılı sporcu yetiştirdiğini bildirdi.

Göreve geldikleri günden bu yana güreşe büyük destek verdiklerini belirten Akay, "Son 7 yılda katıldığımız Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında grekoromende 28 madalya kazanan kulüp sporcularımız Abdullah Toprak, Emre Mutlu, Azat Sarıyar, Onur Yurtada, Barış Erberk, Sercan Keskin, Yusuf Yazıcı, Mahmut Yılmaz, Toygun Aktop ve Ahmet Eminoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.

Güreş sporunu ve sporcusunu önemsediklerini dile getiren Akay, "Şu anda 35 sporcumuzdan 10'u milli takımımızda görev aldı. Bunların içerisinde Abdullah ön plana çıkan arkadaşlarımızdan biri. Emre, Onur, Azat ve diğer sporcularımız isimleriyle ön plana çıkan arkadaşlarımız. Örnek verecek olursak Emre, 4 turnuvaya katıldı. Son 2 yıl içerisinde 3 madalya aldı. Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti. Büyüklerde, 23 yaş altında, gençlerde ve çeşitli kategorilerde Türkiye'yi temsil etme ve madalya alma başarısı gösterdi. Bu, hem takım hem de hocalarımızın işe önem vermeleri, gayretleri ve işimizi ciddiye almamızın sonucu elde edilen bir başarı. Şampiyonluklar ve dereceler almaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Ata sporuna verdikleri önemin gereği sporculara sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Akay, "Türk milletini Avrupa ve dünya minderlerinde temsil etmek, al bayrağımızı göndere çekmek için bunu önemsiyoruz. Bu kadar zahmete, maliyete ve emeğe katlanmak kolay değil. Elde edilen bir birincilik ya da şampiyonluk, bayrağımızın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'mızın okunması bizim bu çektiğimiz sıkıntı ve maliyetleri unutturuyor." ifadelerini kullandı.





- "Her gün çift antrenman yapıyoruz"

Kayseri Şekerspor Kulübü antrenörü İlker Genel de daha önce 6 yıl sporcusu olduğu kulüpte antrenörlük yapmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Kulüpte 19-22 yaş arası sporcularının olduğunu kaydeden Genel, antrenmanların ise yoğun bir tempoyla sürdüğünü söyledi.

Genel, ilerleyen zamanlarda yapılacak Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarına katılmak ve buralarda birincilik için mücadele etmek istediklerini ifade ederek, "Ben onlara inanıyorum. Onlar da bana inanıyor. Antrenmanlarımız çok yoğun. Güreş çok ağır ve fedakarlık isteyen bir spor. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Sabah 10.00'dan 12.00'ye, akşam da 17.00'den 20.00'ye kadar sürüyor. Çocuklarım çok fedakar. Çünkü bu çok zor bir iş. Çocuklarım inanmış, bu nedenle başarının geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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