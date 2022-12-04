Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

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KAYSERİ (AA) - 10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride değerlendirme yapacak jüri üyeleri belirlendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Erciyes Üniversitesinin katkısıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 10'uncu kez sinemaseverlerle buluşacak.

Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde 10'ar filmin değerlendireceği festivalin jüri üyeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ulusal Belgesel Film kategorisinde yönetmen Seyid Çolak, senarist yazar Güven Adıgüzel, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, sinema ve dizi oyuncusu Elvan Dişli ve sinema yazarı akademisyen Fırat Sayıcı jüri olarak belirlendi.

Ulusal Kısa Film kategorisinde ise jüriyi yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, yönetmen yapımcı Zeynep Gülru Keçeciler, yönetmen Nuray Kayacan, ressam Su Yücel ve yönetmen Abdurrahman Öner oluşturacak.

Festival yarın başlayacak ve 7 Aralık'ta sona erecek.

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