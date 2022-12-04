Kocasinan Belediyesi Sosyal Market ile 4 bin 164 aileye ulaştı

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında hayata geçirdiği Sosyal Market ile 4 bin 164 aileye hizmet verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ailenin tüm giyim ihtiyacını karşılayabildiği Sosyal Market'te yeni gelen kışlık kıyafetlerin dağıtımına devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında 4 bin 164 aileye hizmet verdiklerini ve özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını belirtti.

Vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Gönüllüsü olarak Sosyal Marketimize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum. Allah, kazançlarını bereket versin. İşin bir tarafında ise 4 bin 164 aileye, Sosyal Market ile hizmet ulaştırıyoruz. Bir yandan 'Yeni bir Kocasinan' inşa ederken diğer yandan ise sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlenebilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Yeni gelen ürünlerle birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzünü güldürmeye ve onların mutluluklarına ortak olmak için çalışıyoruz."

Sosyal durumlarına göre belirlen kişiler, nüfus sayılarına ve gereksinimlerine göre "Dost Eli" isimli kartla Sosyal Market'ten limitleri kadar ürün alabiliyor.

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