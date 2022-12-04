Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Burak Aktaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 31, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 12, Burcu Yağan 3, Mısra Albayrak, Hayes 14, Şuğranur Hatice Sönmez 14, Feray Dalkıçılıç 7

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 7, Davis 17, Gizem Mürüvet Uca 7, Deniz Çolakoğlu 2, Özge Kavurmacıoğlu 6, İlsu Darıcıoğlu 8, Cannon 35

1. Periyot: 21-23

Devre: 42-43

3. Periyot: 67-63





KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 82-81 yendi.





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