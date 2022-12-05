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Kayseri'de "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli" tanıtıldı

AA

Kayseri'de "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli" tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Prefinansman modeli ile desteklerimizin etkinliği çok daha fazla artacak. Piyasaya verdiğimiz bu hibe destekler, çarpan şeklinde ihracatımıza geri dönecek." dedi.

Kılıçkaya, Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından Kayseri'de bir otelde düzenlenen "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Programı"nda, ihracatın Türkiye ekonomisini ivmelendiren, istihdamı ve kalkınmayı destekleyen önemli güç olduğunu söyledi.

İhracatta yıl sonu itibarıyla 250 milyar doları aşacaklarını belirten Kılıçkaya, böylelikle Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na girerken hep birlikte bir rekora imza atacaklarını ifade etti.

Bakanlık olarak ihracatın her aşamasına ve her adımına destek verdiklerini vurgulayan Kılıçkaya, "Bu kapsamda yılda en az 14 bin ihracatçımızı destekliyoruz. 85 farklı ülkede 1500'ün üzerindeki uluslararası nitelikteki fuar katılımını destekliyoruz. Her sene 60 farklı ülkeye 250'nin üzerinde alım ve ticaret gerçekleştiriyoruz. İhracatçılarımızın 92 farklı ülkede 1200'ün üzerindeki ofisini, deposunu ve dağıtım kanallarını hem kira olarak hem de tanıtım masrafı olarak destekliyoruz." diye konuştu.

Kılıçkaya, şu anda ihracatın içindeki e-ihracat payının yüzde 1,5 olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah bu oranları yüzde 10'lara çekmek için önümüzdeki dönemde sipariş karşılama gibi, yurt dışı pazar entegrasyonu gibi, dijital pazarlama gibi e-ihracata dönük de çok güçlü destek paketi oluşturduk. Ayrıca yine özellikle ihracatımızdaki pazar çeşitliliğini artırabilmek için işte Avrupa'da resesyon var, bu tür bağımlılıklardan kurtulabilmek için yine Sayın Bakanımızın katılımlarıyla temmuz ayında uzak ülkeler stratejisini biz lanse etmiştik. Bu kapsamda uzak ülkeler stratejisindeki ülkeler başta olmak üzere hedef olarak belirlediğimiz ülkelerde bu destek oranlarımızı ilave 25 puana kadar destekleyeceğiz. Ayrıca da geçtiğimiz aylarda prefinansman modeli geliştirdik, bir protokole imza attık. Bu anlatacağımız destekler bizim yıllardan beri uyguladığımız destekler, faaliyet sonrası hibe şeklinde verdiğimiz destekler. Yani siz faaliyeti gerçekleştiriyorsunuz, faturanızı, dekontunuzu getiriyorsunuz, biz arkasından destekliyoruz. Biz biliyoruz ki özellikle KOBİ'lerimiz yurt dışına açılma noktasında finansman sıkıntısına giriyorlar. Biz de buna bir çözüm olsun diye bu tür destekleri önden finanse edecek bir modeli hayata geçiriyoruz. Prefinansman modeli ile desteklerimizin etkinliği çok daha fazla artacak. Piyasaya verdiğimiz bu hibe destekler, çarpan şeklinde ihracatımıza geri dönecek."

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Refik Onur Kılıçer ise global anlamda 2022 yılında bir yüksek enerji maliyetleri, tedarik zincirinde yaşanan problemler, enflasyon ve etkileri, hissedilmeye başlayan resesyona rağmen ülkenin en yüksek kasım ayı ihracat performansını gösterdiğini söyledi.

Kılıçer, bugün tanıtım ve bilgilendirme toplantısının yapılacağı yeni modelle devletçe tahsis edilen kaynakların hızlı şekilde firmalara yansıtılması amacıyla mevcut ve yeni destek programlarını tek bir çatı altında bütüncül şekilde hazırlanmış olmasının firmalar için büyük kolaylık sağlayacağını anlattı.

Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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