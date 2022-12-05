Kayseri'de köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde köprünün demir korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. (27) yönetimindeki 25 SL 222 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunda köprünün demir korkuluklarına çarptı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.