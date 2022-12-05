Başkan Büyükkılıç, KAYMEK kursiyerleriyle bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'a ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm de eşlik etti.

Beraberindekilerle KAYMEK Akademi'nin tüm birimlerini gezen Büyükkılıç, çeşitli kursların verildiği sınıflara da girerek öğrencilerle sohbet etti.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, kursiyerlerin yaptığı ürünleri dikkatle inceleyerek, eğitmenlerden bilgi aldı.

KAYMEK Akademi'de eğitim alan kursiyerlerin memnuniyetlerinden ayrı bir mutluluk duyduklarını belirten Büyükkılıç, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.



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