Talas Belediyesi hayvanlara günlük 500 kilogram yiyecek veriyor

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, bünyesindeki Talas Pati Evi'nin sakinleri ve sokak hayvanlarına günlük 500 kilogram yiyecek hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi ilçedeki kedi, köpek ve kuşlara, barınma ve beslenme konusunda özel hizmet veriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 3 yıl önce hizmete sunulan Talas Pati Evi'nin sakinleri dahil ilçedeki hayvanlara günlük 500 kilogram yiyecek veriliyor.

Bir yandan merkezdeki parklarda oluşturulan kuş evi ve kedi yuvalarına günlük mama ve suları bırakılırken, bir yandan da yaban hayvanlarına beslenme imkanı sağlanıyor.

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