Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ yetenek taramasına 220 çocuk katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yetenek taramasına 7-12 yaş aralığında 220 çocuk katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi amacıyla yetenek taraması yaptı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki taramada, 7-12 yaş aralığındaki çocukların beceri, performans ve antropometrik özellikleri dikkate alınarak değerlendirme ve ölçümleri yapıldı.
220 çocuğun katıldığı tarama sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde uygun branşa yönlendirmeler yapılacak.