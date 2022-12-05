Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ yetenek taramasına 220 çocuk katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yetenek taramasına 7-12 yaş aralığında 220 çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi amacıyla yetenek taraması yaptı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki taramada, 7-12 yaş aralığındaki çocukların beceri, performans ve antropometrik özellikleri dikkate alınarak değerlendirme ve ölçümleri yapıldı.

220 çocuğun katıldığı tarama sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde uygun branşa yönlendirmeler yapılacak.



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