Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapımı devam eden cam seyir terasını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Bünyan ilçesinde yapımı devam eden "Kayabaşı Cam Seyir Terası" projesini inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, önceki aylarda projelendirilerek yapımına başlanan ve tamamlanma aşamasına gelen, vatandaşlara Bünyan ilçesini zirveden izleme fırsatı sunacak Kayabaşı Cam Seyir Terası Projesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kayabaşı Cam Seyir Terası ve etrafındaki park, bahçe ve piknik alanı donatılarını inceleyen Büyükkılıç, projenin Bünyan'a ayrıcalık katacağına inandığını belirtti.



İncelemeleri esnasında Büyükkılıç'a, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve müdürler eşlik etti.



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