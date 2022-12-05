Kayseri'de kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Solaklar yol kontrol noktasında çay ve tütün tespit köpeğinin katılımıyla 4 araçta arama yaptı.

H.K, A.A, A.T. ve Y.İ'nin araçlarında yapılan aramalarda, 725 paket bandrolsüz sigara, 4 litre kaçak viski ve 3 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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