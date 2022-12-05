Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de başı pres makinesine sıkıştığı öne sürülen işçi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'deki iş yerinin dökümhanesinde çalışan A.Ş'nin başı bir anda pres makinesine sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.