ERÜ Hastaneleri, Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinden başarıyla geçti

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin (ERÜ), Sağlıkta Kalite Standartlarına (SKS) uyum düzeyine belirlemek amacıyla yapılan değerlendirmeden başarıyla geçtiği bildirildi.

ERÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, yaptığı açıklamada, hastanelerinin Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirildiğini kaydetti.

Ülkedeki sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları içerisinde öncü konumda olan Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin, bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Horozoğlu, "Sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamalara yönelik rehber oluşturmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinden hastanemiz 94.23 puan almıştır." ifadelerini kullandı.

Horozoğlu, elde ettikleri başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.





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