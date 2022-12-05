Kayseri'de 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 bin lira adli para cezası ile hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan hakkında 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler C.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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