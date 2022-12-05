Kayseri'de polisten kaçan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı.

Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'nde, devriye gezen ekip otosunu gören S.Ç. kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, kaçarken bir poşeti yere attı.

Kovalamacanın ardından kontrol edilen poşette 1,28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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