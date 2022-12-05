Kayseri'de 74 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu.

Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki bağ evine giden A.G'den (74) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

A.G'yi bahçede hareketsiz yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Bağ evine gelen ekipler A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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