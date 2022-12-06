Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Hatıra Ormanı'na 1000 fidan dikildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi iş birliğinde, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Sarımsaklı Mesire Alanı'na 1000 fidan dikildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarımsaklı Mesire Alanı'ndaki fidan dikim törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve üyeleri, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KAYMEK kursiyerleri katıldı.

Burada konuşan Öztürk, kadının güçlenmesinin, toplumun güçlenmesi anlamına geldiği bilinci ile hareket ettiklerini belirtti.

Şube Başkanı Uzunlu da Türk kadınının Kurtuluş Savaşı öncesinde cephede, cephe gerisinde, tarlada çalışarak bu hakkı elde ettiğini ifade etti.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Hatıra Ormanı'nın kurulduğunu aktaran Uzunlu, "Bu anlamlı günde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı hatıra ormanında hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu hizmet için Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye boylu meşe, sarıçam, karaçam ve sedir fidanları dikildi.

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