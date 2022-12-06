Büyükkılıç, Kültepe'deki çalışmaları değerlendirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "150. Yılda 150 Proje" kapsamında Kültepe'de yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum'da hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi, 14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi ve yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Tablet Müzesi çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ticaret denilince akla Kültepe Kaniş-Karum bölgesinin geldiğini aktaran Büyükkılıç, buradaki kazılardan 25 bin civarında tablet çıkarıldığını anımsattı.

Projeleri değerlendiren Büyükkılıç, "Ziyaretçi ortamı hazırlandı, çalışmamız tamamlandı. En önemlisi Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde İngiltere'de, Amerika'da, İstanbul'da değişik yerlerdeki bu tabletlerimizi bir araya getirmek suretiyle hem bir müze şeklinde kamuoyunun bilgisine sunmak hem de bu alanda görsel açıdan da fiziki açıdan da önem arz edeceğine inandığımız oyma bir müze şeklinde bir çalışmamız var. Çalışmamız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde bu müzemizi hayata geçiririz diye umuyor ve inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ndeki çalışmalar kapsamında modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi yapımı da son aşamaya geldi.

Öte yandan bölgedeki kazılarda Asurlu tüccarların yaşadığı döneme ait bulunan eserlerin sergilenmesi ve Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılarak ziyaretçilerin o döneme tanıklık etmesine imkan tanıyacak 14 Ev ve Asurlu Tüccarların Mahallesi Projesi'nde de çalışmalar sürüyor.

Kültepe Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmaları devam ederken, buradan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserler için Kültepe Tablet Müzesi Projesi hayata geçirilerek, yerin altındaki kültürel birikim burada sergilenecek.



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