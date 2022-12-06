Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yangının oluşumu, sınıfları ve müdahale şekli, alınacak ön tedbirler, bina tahliyesi, yangın güvenlik, yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangına müdahale durumları, söndürme cihaz ve ekipmanlarının kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra katılımcılara uzman ekipler tarafından yangın söndürme teknikleri uygulamalı gösterildi.

- KAYMEK'ten matematik atölyesi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Matematik Dikkat Zeka ve Motivasyon Atölyesi kurdu.

2022-2023 eğitim yılı KAYMEK Matematik Dikkat Zeka ve Motivasyon Atölyesi'ne 41 öğrenci seçildi.

Matematik alanında soru çözme becerilerini geliştirerek öğrencilerin sınav başarılarını artıracak ve sınav kapsamındaki diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaracak atölyede, sayısal dikkat ve zeka kazanımlarını sağlamak, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirmek amacıyla çalışma yürütülecek.

- Gazete Talas'ın son sayısı okurla buluştu

Talas Belediyesinin hizmetlerinin anlatıldığı Gazete Talas'ın son sayısı okurlarla buluştu.

Tamamı renkli, 20 sayfadan oluşan Gazete Talas'ın sürmanşetinde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği Espor ve İnovasyon Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ödülün haberi ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ilçedeki eğitim yatırımlarının anlatılması haberi yer aldı.

Gazetenin manşetinde ise Talas Belediyesinin tarım işçilerinin daha iyi koşullarda barınmasını sağlamak amacıyla yapılan "Tarım Anneleri Evlerine Kavuştu" haberi bulunuyor.

- Zincidere Mesire Alanı'nın adı 100. Yıl Mesire Alanı oldu

Talas Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Zincidere Göleti ve Mesire Alanı'nın ismi, Talas Belediye Meclisi'nde alınan kararla "Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı" olarak kabul edildi.

Talas Belediye Meclisi, Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Yalçın, 2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Zincidere'deki mesire alanının açılışını baharda yapacaklarını aktaran Yalçın, "2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı olacak. Uygun görürseniz Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı olarak kabul edelim." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ayrıca ilçeye 4 okul yaptıran hayırsever Mehmet Altun'un bir okul daha yaptırma isteğini ileterek, bu konunun gündeme alınmasını talep etti.

Yalçın'ın konuşmasının ardından çeşitli komisyonlara ait raporlar ve çeşitli müdürlüklere ait konulardan oluşan toplam 16 madde karara bağlandı.



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