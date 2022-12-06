Vali Çiçek'ten güven timlerine başarı belgesi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KAAN (Genel Kolluk- Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu) Projesi kapsamında kentte görev yapan güven timlerine başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilikte gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilgili şube müdürleri ve güven timleri katıldı.

Burada konuşan Çiçek, timlerin muhteşem işler başardığını belirtti.

KAAN Projesi kapsamında, ülke genelinde toplam 60 bin noktada, 240 bin özel güvenlik görevlisi ile 40 bin genel kolluk kuvvetinin görev yaptığını aktaran Çiçek, "Kayseri'mizde ise 1498 noktada 3 bin 730 özel güvenlik görevlisi, özellikle suçun önlenmesi noktasında genel kolluk kuvvetlerimiz ile iş birliği içerisinde çalışmalarına devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliklerimiz arasındadır. Başarılı çalışmalarından dolayı güven timlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek, güven timi olarak görev yapan ve faaliyet alanında başarılı olan polis ve özel güvenlik görevlilerinden oluşan personele başarı belgesi takdim etti.

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