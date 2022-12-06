Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri denetim yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimde 243 kişi sorgulandı.

Ekipler, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere, Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçe emniyet müdürlüklerindeki devriye ekipleri ile Motosikletli Timler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Bu kapsamda, 21 motosiklet, 179 araç ve 243 kişinin sorgusu yapıldı. Ayrıca, 15 araca 23 bin 776 lira cezai işlem uygulandı.

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