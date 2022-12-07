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Erciyes'te kayak pistlerine saatte 8 bin 750 metreküp suni kar yağdırılıyor

AA

Erciyes'te kayak pistlerine saatte 8 bin 750 metreküp suni kar yağdırılıyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - İç Anadolu'nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı olan Erciyes'te, yetersiz yağış nedeniyle kayak pistleri için saatte 8 bin 750 metreküp suni kar üretiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'te, mevsiminde yeterince yağmayan karın suni olarak üretilmesi için farklı metotlar uygulanıyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kayak merkezinde uygun hava koşullarında hem gündüz hem de gece boyu devam eden suni karlama çalışmalarıyla pistler beyaz örtüyle kaplanıyor.

Kurak giden mevsim için yönetimin aldığı kararla Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelerde 160 karlama makinesi ile yapay kar üretiliyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, son yıllarda küresel ısınma nedeniyle mevsimlerin neredeyse birer ay kaydığını söyledi.

Cıngı, Erciyes'te 2 bin 200 metrede kayak faaliyetlerine başlandığını, Avrupa'da ise bu rakımın 600-800'e kadar düştüğünü belirtti.

- Yapay karlama hiç kar yağmasa bile pistleri açma imkanı sağlıyor

Küresel ısınmanın Avrupa'da düşük irtifadaki kayak merkezlerini daha fazla etkilediğine işaret eden Cıngı, şunları kaydetti:

"Suni karlama sistemimizi çok verimli kullanıyoruz. Her yıl kar yağışı olmadan kayak faaliyetlerimizi başlatıyoruz ve aralık ayı içerisinde peyderpey hiç kar yağmasa dahi kayak merkezimizin pistlerini açma imkanına kavuşuyoruz. Karlama sistemleri artık kayak merkezlerinin olmazsa olmazı hüviyetine büründü. Çünkü şu anda Avrupa'daki iklim çalışmalarının çok yoğun bir kısmını kayak merkezlerinin önümüzdeki 5, 10, 50 yıldaki durumu ilgilendiriyor. Bilim adamları çok ciddi çalışmalar yapıyor. Dünyada kayak merkezi olup da suni karlama ihtiyacı olmayan bir nokta neredeyse kalmadı diyebiliriz. Eğer özellikle uluslararası iddianız varsa, yurt dışından da misafir getirme maksadı güdüyorsanız bunu kar garantili kayak merkezi olarak yurt dışı piyasasına da sunmak zorundasınız. Biz Erciyes olarak çok şükür her yıl bu dönemlerde kar üretiyoruz. Aralığın çoğu zaman ilk haftası veya ikinci haftası içerisinde kayak pistlerimizi açıyoruz. Ondan sonra da ocak ayı içerisinde yoğun olarak yağan karla beraber sezonumuz mayısa kadar devam ediyor."

Sahada yaklaşık 160 makina ile karlama yaptıklarını aktaran Cıngı, bu makinaların farklı kategorilerde, mobil ve direk tipi modelleriyle pistlerin durumuna, eğimine, genişliğine göre hareket ettiklerini anlattı.

- Tekir ve Hacılar kapılarda göletlerden faydalanılıyor

Cıngı, karlama çalışmalarına ilişkin, "Saatte 8 bin 750 metreküp kar üretebiliyoruz. Hacılar ve Tekir kapılarda iki su kaynağımız var. Tekir göletimiz ve Hacılar Kapı'daki suni göletimizden tesisatımızı besliyoruz. Su kaynaklarından aldığımız suların yüksek basınçla havaya püskürtülmesi neticesinde kar oluşumu sağlanıyor." bilgisini verdi.

Erciyes'in Türkiye'de suni kar üretme altyapısına sahip en büyük kayak merkezi olduğuna dikkati çeken Cıngı, "Yılbaşında özellikle çok sayıda charter uçakla yabancı misafirimiz geliyor. Misafirlerimize kayak ortamı sunmamız bekleniyor. Onun için Erciyes ailesi olarak gayet iyi bir noktaya geldik ve bunu daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Küçük bir ihtimal ama kar yağmasa dahi bu yapay karlamayla yılbaşı için ön hazırlık yapılıyor." diye konuştu.



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