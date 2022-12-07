Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık İ.S. ile kazada hayatını kaybeden H.B. ve N.K'nin müşteki yakınları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Ankara Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulundan gelen raporda sanık İ.S'nin "asli kusurlu", maktul H.B'nin ise "kusursuz" olduğuna yer verildiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.S. savunmasında, özür dileyerek, "Pişmanım. Maddi zararlarını karşılamak istiyorum. Bu nedenle tahliyemi istiyorum." dedi.

Müştekiler ise önceki beyanlarını tekrar ederek, şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

- Olay

İ.S. idaresindeki 34 BME 170 plakalı kamyonun, 29 Temmuz'da kuzey çevre yolunda 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu araçlarda yangın çıkmış, otomobildeki H.B. ve N.K. yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan İ.S, tutuklanmıştı.

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