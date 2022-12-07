Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından Çin'e tepki

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını protesto etti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ne bağlı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Bürüngüz Camisi'nde bir araya geldi.



Dernek başkanı Ahmet Taş, burada yaptığı açıklamada, 100 yıla yakın zamandır Çin yönetiminin Uygurlara zulmettiğini söyledi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde halkın inançlarını yaşayamadığını, Kovid-19 bahane edilerek sokağa çıkmalarının yasaklandığını aktaran Taş, "2016 yılından bu yana 3 milyon kadar Uygur Müslüman anavatanlarında toplama kamplarına alınarak her türlü hürriyetlerinden mahrum edilmiş bulunuyor. Son 3 yılda evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen binlerce Uygur, evlerinde ölüme terk edilmiş bulunuyor." dedi.



Taş, Çin'e karşı uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçmeye davet etti.



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