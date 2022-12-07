Kayseri'de yasa dışı avlanan 5 kişiye ceza

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de av koruma kontrol denetimlerinde yasadışı avlanan 5 kişiye 7 bin lira ceza yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma Milli Park Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinin farklı noktalarında müdürlük görevlileri ve fahri av müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde, belgesiz avlanan 5 kişiye 4915 Sayılı Kanuna muhalefetten 7 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış bir tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.





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