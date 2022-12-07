Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı ile İl Gençlik Kolları'nın yönetim kurulu toplantılarına katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, toplantılarda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Büyükkılıç, "AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kıymetli teşkilatımızla bir araya geldik. Sonrasında İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda sevgili gençlerimizle buluşarak, yüz akımız olan kardeşlerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gençlerimiz başta olmak üzere teşkilat mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Teşkilat mensupları, hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.