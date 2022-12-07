Kayseri OSB'den 2 milyon liralık alt yapı yatırımı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yağmur suyu tahliyesinde kapasite artırmak amacıyla 6 pompa satın alındı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamada, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölge genelinde yağmur suyu tahliye kapasitesinin artırılması için yaptıkları planlamada yeni bir aşamaya geçtiklerini belirtti.

Pompaların toplam maliyetinin 2 milyon liranın üstünde olduğunu aktaran Başkan Yalçın, "OSB olarak yağmur suyunu 3 farklı noktadan pompalarla bertaraf etmekteyiz. Son zamanlarda anlık yağış miktarındaki artışla beraber OSB sanayicilerimizin sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu konuda çözüm olması için 17 olan yağmur suyunu pompalarımıza ilave olarak, yüksek kapasiteli 6 pompa satın alarak yağmur suyunu tahliye etme kapasitemizi yüzde 40 artırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.



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