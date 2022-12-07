Kayseri'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ayrı ayrı ziyaret etti.

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ayrı ayrı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, Başmüfettiş Kerem Kerim Arslan ve beraberindeki müfettişler, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, Sağkan ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse'yi de makamında kabul etti.

Büyükkılıç, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Öte yandan Büyükkılıç, İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, Tekin'e yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

- Kocasinan ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Kocasinan Belediyesi çalışanlarına yangın eğitimi verdi.

Eğitimde, yangınların çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın yerindeki tehlikeler ve müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan aletler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması konuları anlatıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu eğitimle çalışanların herhangi bir yangın durumunda, en kısa sürede yapılması gerekenleri ve etkin müdahale yöntemlerini öğrendiklerini kaydetti.

- Talas'ta muhtarlarla koordinasyon toplantısı yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış mevsiminde alınacak tedbirler ve planlamalarla ilgili kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Süleymanlı Sosyal Tesis'te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında konuşan Yalçın, kış mevsiminde insanların kardan mağdur olmaması için tedbir aldıklarını belirtti.

Muhtarlar da Başkan Yalçın'a hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri OSB'den 2 milyon liralık alt yapı yatırımı
YEREL HABERLER Kayseri OSB'den 2 milyon liralık alt yapı yatırımı
Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi
Kayseri'de yasa dışı avlanan 5 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kayseri'de yasa dışı avlanan 5 kişiye ceza
Kayseri'de ikinci ürün olarak yetiştirilen şeker pancarı hasat edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de ikinci ürün olarak yetiştirilen şeker ...
Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından Çin'e tepki
YEREL HABERLER Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından Çin'e tepki
(Görüntülü) 61 YAŞINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ, 4&#039;ÜNCÜ ÜNİVERSİTESİNİ OKUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 61 YAŞINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ, 4'ÜNCÜ ...
Spor tutkusuyla iki üniversite diploması daha aldı
YEREL HABERLER Spor tutkusuyla iki üniversite diploması daha aldı
61 yaşındaki öğretim üyesi, 4'üncü üniversitesini okuyor
YEREL HABERLER 61 yaşındaki öğretim üyesi, 4'üncü üniversitesini ...
Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis ...
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Aliye Boydak'a 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan ...
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin sürücünün ...
Erciyes'te kayak pistlerine saatte 8 bin 750 metreküp suni kar yağdırılıyor
YEREL HABERLER Erciyes'te kayak pistlerine saatte 8 bin 750 metreküp ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayserispor Teknik Direktörü Atan: "Takımımdan çok memnunum"
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Atan: "Takımımdan çok ...
Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri denetim yaptı
YEREL HABERLER Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ...
Vali Çiçek'ten güven timlerine başarı belgesi
YEREL HABERLER Vali Çiçek'ten güven timlerine başarı belgesi
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Büyükkılıç, Kültepe'deki çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Kültepe'deki çalışmaları değerlendirdi
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Hatıra Ormanı'na 1000 fidan dikildi
YEREL HABERLER Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Hatıra Ormanı'na ...
(Görüntülü)KAYSERİ&#039;DE FİZİK TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARA MORAL ETKİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAYSERİ'DE FİZİK TEDAVİSİ GÖREN ...
Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ ...
Husumetlisini bıçaklayarak öldüren sanığın 5 yıl hapis cezası aldığı karara itiraz
YEREL HABERLER Husumetlisini bıçaklayarak öldüren sanığın 5 yıl ...
Kayseri'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kayseri'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Kayseri'de 74 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de 74 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.