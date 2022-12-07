Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ayrı ayrı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, Başmüfettiş Kerem Kerim Arslan ve beraberindeki müfettişler, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, Sağkan ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse'yi de makamında kabul etti.

Büyükkılıç, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Öte yandan Büyükkılıç, İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, Tekin'e yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

- Kocasinan ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Kocasinan Belediyesi çalışanlarına yangın eğitimi verdi.

Eğitimde, yangınların çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın yerindeki tehlikeler ve müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan aletler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması konuları anlatıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu eğitimle çalışanların herhangi bir yangın durumunda, en kısa sürede yapılması gerekenleri ve etkin müdahale yöntemlerini öğrendiklerini kaydetti.

- Talas'ta muhtarlarla koordinasyon toplantısı yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış mevsiminde alınacak tedbirler ve planlamalarla ilgili kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Süleymanlı Sosyal Tesis'te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında konuşan Yalçın, kış mevsiminde insanların kardan mağdur olmaması için tedbir aldıklarını belirtti.

Muhtarlar da Başkan Yalçın'a hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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