Kayseri'de kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere örüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Çocuklarımıza İyilik Örün" kampanyasına katılan kadınlara belediye tarafından ücretsiz ip veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) Göz Nuru Tesisi'nde incelemede bulundu.

Kampanyaya katılan kadınlara teşekkür eden Büyükkılıç, "Biz ipini veriyoruz, annelerimiz, bacılarımız da örüyor. Hem kendileri için meşgale oluyor hem de merhamet duygusuyla hareket ederek yavruların ısıtılması adına güzel bir çalışma yapmanın memnuniyetini yaşıyor. Hiçbir beklenti yok, hiçbir hesapları yok, tek amaçları yavrularımızı ısıtmak." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'de yaşayan Fas ve Afganistan uyruklu kadınların da kampanyaya destek verdiğini vurguladı.

Kampanyaya katılan kursiyerlerden Zehra Özaydın ise "KAYMEK'te 4 yıldır kurslara katılıyorum. Bu projede bulunmaktan çok mutluyum. Bizim de çorbada katkımız olursa ne ala. Kayseri halkını projeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kursiyer Filiz Özbülbül de üşüyen bir çocuğu ısıtmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Devam eden ve bugüne kadar 2 bin yumağın dağıtıldığı kampanya için örülen bere ve atkı takımları, başta köy okulları olmak üzere kentte bulunan ihtiyaç sahibi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacak.

Kampanyaya katılmak isteyenler, örgü iplerini KAYMEK tesislerinden ücretsiz alabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.