Kayseri’de 5 öğrenci yedikleri kekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir okulda 5 öğrenci, yedikleri kekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Nuri Has Ortaokulunda 5 öğrenci, arkadaşlarının getirdiği kekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 5 öğrenciyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

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