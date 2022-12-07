Sarıoğlan Atatürk Ortaokulu'nda kasım ayının örnek sınıfı belli oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nda 6/A, kasım ayının örnek sınıfı seçildi.
Atatürk Ortaokulu Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından projelendirilen uygulamada, kasım ayında yapılan değerlendirme sonucunda 6/A, kasım ayının örnek sınıfı olmayı başardı.
Öğrenciler, okul içi düzen, ders başarısında artış ve toplumsal kurallara uyma konularında gösterdikleri örnek davranışları ile öğretmenlerle aralarında yapılacak sportif yarışmalar ödülünü kazandı.
Ödül kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle çuval ve halat çekme yarışı ile koşu yaptı.
Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seda Akın, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.