Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan kişilere yönelik operasyonda 11'i hükümlü olan 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında 1 ay 26 gün ile 7 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları olan 11 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 14 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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