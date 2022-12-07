Kayseri'de 4 mahalle doğalgaza kavuştu

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KAYSERİ (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz, İncesu, Bünyan ve Talas ilçelerindeki 4 mahallede yatırım çalışmalarını tamamladı.

Kayserigaz'dan yapılan yazı açıklamaya göre, Kayseri'nin 12 ilçesinde 600 binden fazla aboneye hizmet veren Kayserigaz, Kızılören Mahallesi'nde 44, Yeni Süksün Mahallesi'nde 38, Güllüce Mahallesi'nde 23 ve Çatakdere Mahallesi'nde ise 14 kilometrenin üzerinde doğalgaz hattı döşedi.

Bu yatırımla, Kızılören'de 365, Yeni Süksün'de 251, Güllüce'de 347 ve Çatakdere'de ise 183 hane doğalgazla buluşturuldu.



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