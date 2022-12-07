Kayseri'de akaryakıt istasyonunda yanan aracı çalışanlar söndürdü

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KAYESERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra alev alan aracın sürücüsü yaralandı.

Ertuğrul Yılmaz, 38 ED 533 plakalı otomobiline yakıt almak için Melikgazi ilçesi Şehit Mustafa Şimşek Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda durdu.

Yakıtı aldıktan sonra Yılmaz'ın otomobile binmesiyle araç bir anda alev aldı.

Durumu fark eden istasyon çalışanları, yangın tüpüyle alevleri söndürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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