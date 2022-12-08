Kayseri'de evinde uzun namlulu silah ve av tüfeği bulunan şüpheli tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Küçükkabaktepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile ruhsatsız otomatik av tüfeği bulunan H.E'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.



H.E, 4 Aralık'taki operasyonda gözaltına alınmıştı.

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