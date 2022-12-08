Kayseri'de bahçeye gömülü silahlardan birinin cinayette kullanıldığı ortaya çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir evin bahçesinde gömülü bulunan silahlardan birinin cinayette kullanıldığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün ilçe merkezinde A.E'nin evinin bahçesinde gömülü olarak ele geçirdiği silahlar incelendi.

Ele geçirilen tabancalardan birinin, 16 Kasım 2022'de aynı ilçede çıkan ve bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ölen M.A'ya isabet eden kurşunun ateşlendiği silah olduğu ortaya çıktı.

Dünkü operasyonda, evin bahçesinde parke taşlarının altına poşetlere sarılı şekilde gömülerek gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait bir şarjör ve 94 fişek, ruhsatsız 4 tabanca, 6 şarjör ve 180 tabanca mermisi bulunmuş, A.E. gözaltına alınmıştı.

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