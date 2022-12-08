Kayseri'de kaçakçılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçakçılık yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E'nin Mardin'den Kayseri'ye kaçak içki ve sigara getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Solaklar yol kontrol noktasında çay ve tütün tespit köpeğinin katılımıyla A.E'nin aracında arama yaptı.

Aramada, 180 paket bandrolsüz sigara, 21 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.



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